Португалия
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Бенфика заявила, что не ведет никаких переговоров с МЮ по своему хавбеку
Клуб не хочет продавать своего игрока
Лиссабонская "Бенфика" заявила, что никогда не начинала переговоров с "Манчестер Юнайтед" по полузащитнику Жуана Невеса.
Клуб отрицает существование каких-либо переговоров с "МЮ" и с другими клубами по португальскому хавбеку. "Бенфика" даже не собирается в ближайшее время продавать своего игрока.
Жуан Невес сыграл в Примейре в этом сезоне 17 матчей, забил 1 гол и 2 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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