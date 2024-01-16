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Бенфика заявила, что не ведет никаких переговоров с МЮ по своему хавбеку

Португалия

Клуб не хочет продавать своего игрока

Бенфика заявила, что не ведет никаких переговоров с МЮ по своему хавбеку

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Лиссабонская "Бенфика" заявила, что никогда не начинала переговоров с "Манчестер Юнайтед" по полузащитнику Жуана Невеса.

Клуб отрицает существование каких-либо переговоров с "МЮ" и с другими клубами по португальскому хавбеку. "Бенфика" даже не собирается в ближайшее время продавать своего игрока.

Жуан Невес сыграл в Примейре в этом сезоне 17 матчей, забил 1 гол и 2 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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