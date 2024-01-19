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С перспективами увидеть Трубина. Бенфика - Боавишта. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча

Португалия

Бенфика - Боавишта: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

С перспективами увидеть Трубина. Бенфика - Боавишта. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Боавишта" звезд с неба не хватает, но в историческом разрезе это довольно именитая команда. Тем интереснее будет смотреть ее матч против "Бенфики" нашего Анатолия Трубина. Есть хорошие перспективы увидеть украинца со старта.

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Матч чемпионата Португалии состоится в пятницу, 19-го января, в 22:15. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.

Чемпионат Португалии

"Бенфика" - "Боавишта"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3

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Трансляція матчу Бенфіка - Боавішта
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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