Португалия
Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С перспективами увидеть Трубина. Бенфика - Боавишта. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча
Бенфика - Боавишта: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images / Global Images Ukraine
"Боавишта" звезд с неба не хватает, но в историческом разрезе это довольно именитая команда. Тем интереснее будет смотреть ее матч против "Бенфики" нашего Анатолия Трубина. Есть хорошие перспективы увидеть украинца со старта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч чемпионата Португалии состоится в пятницу, 19-го января, в 22:15. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.
Чемпионат Португалии
"Бенфика" - "Боавишта"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3
Трансляція матчу Бенфіка - БоавіштаСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Марта Костюк одержала волевую победу над россиянкой на АО-2024, установив личный рекорд
- Наварил, но и спасал. Как сыграл Лунин в невероятном дерби Мадрида и какие оценки получил украинец
- Мадридское дерби с перспективами для Лунина, КАН-2024 и насыщенные выходные. Расписание футбола на 15 - 21 января
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн