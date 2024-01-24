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Бенфика - Эшторил. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка португальской лиги
Бенфика - Эшторил: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" сыграет в полуфинале Кубка португальской лиги. Стадия очень важная, поэтому ожидаем увидеть в основном составе "орлов" украинца Анатолия Трубина. Соперник – довольно опасный. Будет интересная борьба.
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Матч Кубка португальской лиги состоится в среду, 24-го января, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 5.
Кубок португальской лиги
"Бенфика" - "Эшторил"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 5
Трансляція матчу Бенфіка - ЕшторілСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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