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Бенфика - Эшторил. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка португальской лиги

Португалия

Бенфика - Эшторил: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Бенфика - Эшторил. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка португальской лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бенфика" сыграет в полуфинале Кубка португальской лиги. Стадия очень важная, поэтому ожидаем увидеть в основном составе "орлов" украинца Анатолия Трубина. Соперник – довольно опасный. Будет интересная борьба.

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Матч Кубка португальской лиги состоится в среду, 24-го января, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 5.

Кубок португальской лиги

"Бенфика" - "Эшторил"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 5

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Трансляція матчу Бенфіка - Ешторіл
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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