Бенфика - Эшторил. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка португальской лиги

"Бенфика" сыграет в полуфинале Кубка португальской лиги. Стадия очень важная, поэтому ожидаем увидеть в основном составе "орлов" украинца Анатолия Трубина. Соперник – довольно опасный. Будет интересная борьба.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч Кубка португальской лиги состоится в среду, 24-го января, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 5.

Кубок португальской лиги

"Бенфика" - "Эшторил"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 5