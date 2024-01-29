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Эштрела - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Португалия

Эштрела - Бенфика: Смотреть Онлайн ⋇ видеотрансляция матча ⋇ 29.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Эштрела - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Бенфика" сыграет свой матч очередного тура чемпионата Португалии не на выходных, а в понедельник. Это связано с тем, что посреди прошлой недели "орлы" соревновались в Кубковом турнире. Окей, будет больше возможностей не распыляться и уделить все внимание Трубину.

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Матч чемпионата Португалии состоится в понедельник, 29-го января, в 20:45. Смотреть можно на MEGOGO.

Чемпионат Португалии

"Эштрела" - "Бенфика"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3

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Трансляція матчу Ештрела - Бенфіка
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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