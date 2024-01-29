Эштрела - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

"Бенфика" сыграет свой матч очередного тура чемпионата Португалии не на выходных, а в понедельник. Это связано с тем, что посреди прошлой недели "орлы" соревновались в Кубковом турнире. Окей, будет больше возможностей не распыляться и уделить все внимание Трубину.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч чемпионата Португалии состоится в понедельник, 29-го января, в 20:45. Смотреть можно на MEGOGO.

Чемпионат Португалии

"Эштрела" - "Бенфика"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3