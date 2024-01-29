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Брага взяла в аренду полузащитника ПСЖ
Молодому игроку нужна практика
scbraga
Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Шер Ндур официально перешел в португальскую "Брагу" на правах аренды.
Соглашение заключено на правах аренды без права выкупа. Футболист будет играть под 10-м номером.
Ндур – воспитанник академии 3-х клубов: "Брешии", "Аталанты" и "Бенфики". 12 июля 2023 перешел в "ПСЖ" на правах свободного агента и подписал контракт до 30 июня 2028 года. В этом сезоне 19-летний итальянец провел 4 матча в составе парижан и забил 1 гол.
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Источник:scbraga
Опубликовал: Александр Бураков
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