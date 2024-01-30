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Трубин пропустил, но выиграл. Эштрела - Бенфика 1:4. Видео голов и обзор матча
"Бенфика" одержала крупную победу над соперником
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча 19-го тура чемпионата Португалии, в котором "Эштрела Амадора" на своем поле проиграла "Бенфике" (1:4).
Гости пропустили первыми, однако сумели отыграться и забили четыре мяча в ответ. Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды и провел весь матч. Соперники нанесли по воротам украинца 9 ударов, 5 из них в створ.
После этого матча "Бенфика" занимает 2-е место в турнирной таблице Примейры. "Эштрела Амадора" идет на 14-й позиции.
Чемпионат Португалии, 19-й тур
"Эштрела Амадора" - "Бенфика" 1:4
Голы: Лео Джаба, 28 – Кабрал, 44, Рафа Силва, 45+1, Отаменди, 53, Маркос Леонардо, 90+3.
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