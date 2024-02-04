Бенфика - Жил Висенте: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Сегодня "Бенфика" в себе дома примет "Жил Висенте". "Бенфика" держится на второй строчке в турнирной таблице, а вот "Жил Висенте" - на десятой. "Жил Висенте", оформивший себе путевку на следующий сезон, сегодня должен максимально обороняться от "орлов", чтобы не пропустить лишние голы. Также посмотрим, сможет ли Трубин удержать ворота "Бенфики" без пропущенных мячей.

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Португалия чемпионаты. "Бенфика" - "Жил Висенте"

4 февраля, 20:00

Прямая трансляция: MEGOGO