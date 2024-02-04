Очередной клиншит Трубина. Известны оценки голкипера за матч Бенфики в чемпионате

"Бенфика" в 20-м туре чемпионата Португалии легко разобралась с "Жил Висенте" (3:0). Анатолий Трубин сыграл свой очередной матч за лиссабонцев.

Украинский голкипер сохранил свои ворота "сухими": 3 сейва, 1 из которых - за пределами штрафной площадки, 50 касаний мяча, 35 точных передач (из 40-ка), 4 удачных лонгбола из 9-ти и одна выигранная верховая дуэль.

Статистический портал WhoScored поставил Трубину за игру оценку 6,9. Аналитики из Sofascore насчитали удачных действий на оценку 7,1.

Анатолий Трубин имеет в активе текущего сезона 26 матчей за "Бенфику" во всех турнирах.