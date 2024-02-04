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Очередной клиншит Трубина. Известны оценки голкипера за матч Бенфики в чемпионате

Португалия

Работы было немного

Очередной клиншит Трубина. Известны оценки голкипера за матч Бенфики в чемпионате

instagram.com/anatoliytrubin81

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"Бенфика" в 20-м туре чемпионата Португалии легко разобралась с "Жил Висенте" (3:0). Анатолий Трубин сыграл свой очередной матч за лиссабонцев.

Украинский голкипер сохранил свои ворота "сухими": 3 сейва, 1 из которых - за пределами штрафной площадки, 50 касаний мяча, 35 точных передач (из 40-ка), 4 удачных лонгбола из 9-ти и одна выигранная верховая дуэль.

Статистический портал WhoScored поставил Трубину за игру оценку 6,9. Аналитики из Sofascore насчитали удачных действий на оценку 7,1.

Анатолий Трубин имеет в активе текущего сезона 26 матчей за "Бенфику" во всех турнирах.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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