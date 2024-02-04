Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Очередной клиншит Трубина. Известны оценки голкипера за матч Бенфики в чемпионате
Работы было немного
instagram.com/anatoliytrubin81
"Бенфика" в 20-м туре чемпионата Португалии легко разобралась с "Жил Висенте" (3:0). Анатолий Трубин сыграл свой очередной матч за лиссабонцев.
Украинский голкипер сохранил свои ворота "сухими": 3 сейва, 1 из которых - за пределами штрафной площадки, 50 касаний мяча, 35 точных передач (из 40-ка), 4 удачных лонгбола из 9-ти и одна выигранная верховая дуэль.
Статистический портал WhoScored поставил Трубину за игру оценку 6,9. Аналитики из Sofascore насчитали удачных действий на оценку 7,1.
Анатолий Трубин имеет в активе текущего сезона 26 матчей за "Бенфику" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Чемпионская интрига закручивается, Челси во втором десятке. Турнирная таблица АПЛ
- Артета заменил Зинченко в перерыве игры с Ливерпулем
- Промоутер Усика рассказал, при каких условиях в бокс может вернуться Кличко
- Официально: Заря арендовала сенегальского форварда из Португалии
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО