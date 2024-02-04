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11-й клиншит Трубина. Бенфика - Жил Висенте 3:0. Видеообзор матча
Бенфика - Жил Висенте ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 04.02.2024 ⋇ Чемпионат Португалии на UA-Футбол
Фото: Getty Images
Поединок 20-го тура португальской Примейры между "Бенфикой" и "Жил Висенте" закончился уверенной победой хозяев и 11-м клиншитом Трубина. "Орлы" выходят на первую позицию в чемпионате, однако "Спортинг" имеет матч в запасе. В случае победы отставание коллектива украинца будет в 1 балл.
Кабрал и Невеш забили в первом тайме. В начале второго Рафа Силва оформил третий мяч лидеров турнирной таблицы и принес команде 3 очка.
Чемпионат Португалии. 20-й тур, 4 февраля
Бенфика - Жил Висенте - 3:0
Голы: Кабрал, 15, Жоау Невеш, 34, Рафа Силва, 49
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