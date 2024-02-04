11-й клиншит Трубина. Бенфика - Жил Висенте 3:0. Видеообзор матча

Поединок 20-го тура португальской Примейры между "Бенфикой" и "Жил Висенте" закончился уверенной победой хозяев и 11-м клиншитом Трубина. "Орлы" выходят на первую позицию в чемпионате, однако "Спортинг" имеет матч в запасе. В случае победы отставание коллектива украинца будет в 1 балл.

Кабрал и Невеш забили в первом тайме. В начале второго Рафа Силва оформил третий мяч лидеров турнирной таблицы и принес команде 3 очка.

Чемпионат Португалии. 20-й тур, 4 февраля

Бенфика - Жил Висенте - 3:0

Голы: Кабрал, 15, Жоау Невеш, 34, Рафа Силва, 49