Португалия
Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трубин - в полуфинале Кубка Португалии. Визела - Бенфика 1:2. Видео голов и обзор матча
Победа далась нелегко
Maisfutebol
"Бенфика" одержала трудную победу на выезде над аутсайдером Суперлиги "Визелой" в четвертьфинале Кубка Португалии (2:1).
Счет на 34-й минуте открыл нападающий "орлов" Артуро Кабрал, через 20 минут преимущество удвоил Жоау Мариу.
На 68-й минуте хозяева отыграли один мяч - поразить ворота украинца Анатолия Трубина им помог рикошет.
Кубок Португалии. 1/4 финала,
"Визела" - "Бенфика" – 1:2
Голы: Савва Петров, 68 – Кабрал, 34, Жоау Мариу, 54
По теме
Оцените этот материал:
Источник:VSPORTS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина узнала соперников в Лиге Наций, спарринги украинских клубов и Миколенко, который может уйти из Эвертона. Главные новости за 8 февраля
- Бенфика прошла в полуфинал Кубка. Трубин пропустил один гол, известны баллы украинца от SofaScore
- Ребров: На самом деле я ничего не ждал от жеребьевки Лиги наций
- Трубин – в основе. Известен стартовый состав Бенфики на матч против Визелы
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн