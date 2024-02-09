  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Трубин - в полуфинале Кубка Португалии. Визела - Бенфика 1:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трубин - в полуфинале Кубка Португалии. Визела - Бенфика 1:2. Видео голов и обзор матча

Португалия
Обновлено

Победа далась нелегко

Трубин - в полуфинале Кубка Португалии. Визела - Бенфика 1:2. Видео голов и обзор матча

Maisfutebol

Новина українською

"Бенфика" одержала трудную победу на выезде над аутсайдером Суперлиги "Визелой" в четвертьфинале Кубка Португалии (2:1).

Счет на 34-й минуте открыл нападающий "орлов" Артуро Кабрал, через 20 минут преимущество удвоил Жоау Мариу.

На 68-й минуте хозяева отыграли один мяч - поразить ворота украинца Анатолия Трубина им помог рикошет.

Кубок Португалии. 1/4 финала,
"Визела" - "Бенфика" – 1:2
Голы: Савва Петров, 68 – Кабрал, 34, Жоау Мариу, 54

По теме
yellow-arrow
Трубин отреагировал на выход Бенфики в 1/2 финала Кубка Португалии
yellow-arrow
Бенфика прошла в полуфинал Кубка. Трубин пропустил один гол, известны баллы украинца от SofaScore
yellow-arrow
Визела – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала Кубка Португалии
Бенфика (Лиссабон) Кубок Португалии Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
VSPORTS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости