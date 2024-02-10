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Руй Кошта: Несмотря на возраст Трубина, Силвы, Невеша, ни один болельщик Бенфики не представляет состав без них

Португалия

Молодая команда, имеющая достаточно опыта

Руй Кошта: Несмотря на возраст Трубина, Силвы, Невеша, ни один болельщик Бенфики не представляет состав без них

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент “Бенфики” Руй Кошта рассказал, доволен ли своей деятельностью на посту руководителя клуба.

“Нет, я всегда хочу большего. Это непрерывная работа. Я не доволен на 100%, но очень доволен тем, что было сделано за последние полтора года, когда мы вывели “Бенфику” на новый уровень.

В команде совмещается молодость и опыт. У нас 14 игроков до 24 лет, которые играют за клуб и делают состав более дорогим. Я доволен, но всегда хочется большего. То, что сделано на сегодняшний день, делает меня очень доволен и оптимистичным.

И даже с этими 14 молодыми игроками у нас все еще достаточно опыта. Несмотря на возраст Трубина, Антониу Силвы, Жоау Невеша, Кекчю, ни один болельщик “Бенфики” не представляет состав без них. "Бенфика" более готова к будущему", - сказал Кошта.

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Источник:
Record
Опубликовал: Максим Кучер
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