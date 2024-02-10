Гимарайнш – Бенфика. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура чемпионата Португалии

UA-Футбол организует комментарий поединка 21-го тура чемпионата Португалии между ФК "Гимарайнш" и лиссабонской "Бенфикой".

Команда Анатолия Трубина едет в гости к 5-й команде турнирной таблицы Примейры. Смогут ли "орлы" заработать три очка на выезде? Сохранит ли украинский голкипер свои ворота в неприкосновенности? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 11 февраля – в 22:25 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев