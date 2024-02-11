Гимарайнш – Бенфика: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Если в предыдущих двух поединках чемпионата Португалии “Бенфика” встречалась с командами из нижней части турнирной таблицы, то сегодня подопечные Шмидта сыграют против претендента на еврокубки.

"Гимарайнш" идет на пятом месте в турнирной таблице, уступая четвертой "Браге" всего одним очком. "Бенфика" лидирует в первенстве, однако опережает второй "Спортинг" всего на два зачетных пункта (с матчем у "львов" в запасе). Каждой команде очень нужна эта победа.

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Чемпионат Португалии, 21 тур

11 февраля, 22:30. "Эштадиу Д. Афонсу Энрикеш" (Гимарайш)

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