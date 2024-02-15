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Жуан Невес - о своем будущем: Не могу ничего обещать

Португалия
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Хавбек рассказал о своем будущем

Жуан Невес - о своем будущем: Не могу ничего обещать

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Полузащитник "Бенфики" Жуан Невес заявил, что не может ничего обещать относительно своего будущего в клубе в конце этого сезона.

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"Останусь ли я в "Бенфике" в следующем году? Не могу ничего обещать. Но сейчас я желаю остаться в этом клубе, а дальше посмотрим, никогда не знаешь, что случится".

Жуан Невес в этом сезоне Примейры сыграл 21 матч, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
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