Жуан Невес - о своем будущем: Не могу ничего обещать

Полузащитник "Бенфики" Жуан Невес заявил, что не может ничего обещать относительно своего будущего в клубе в конце этого сезона.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Останусь ли я в "Бенфике" в следующем году? Не могу ничего обещать. Но сейчас я желаю остаться в этом клубе, а дальше посмотрим, никогда не знаешь, что случится".

Жуан Невес в этом сезоне Примейры сыграл 21 матч, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.