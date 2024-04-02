Бенфика - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Португалии

Сегодня, 2 апреля, в Португалии состоится ответный матч 1/2 финала кубка португальской лиги, в котором "Бенфика" примет "Спортинг". Первый поединок завершился не в пользу команды Анатолия Трубины - 1:2.

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Обе команды остались единственными претендентами на победу в чемпионате, и теперь разыгрывают попадание в финал в другом национальном турнире. Начало игры - в 20:00.

Полуфинал кубка Португалии (ответная встреча)

"Бенфика" – "Спортинг" 20:00

Трансляция – Sport 1