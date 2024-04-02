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Бенфика - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Португалии

Португалия

Бенфика - Спортинг: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Бенфика - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Португалии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 апреля, в Португалии состоится ответный матч 1/2 финала кубка португальской лиги, в котором "Бенфика" примет "Спортинг". Первый поединок завершился не в пользу команды Анатолия Трубины - 1:2.

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Обе команды остались единственными претендентами на победу в чемпионате, и теперь разыгрывают попадание в финал в другом национальном турнире. Начало игры - в 20:00.

Полуфинал кубка Португалии (ответная встреча)

"Бенфика" – "Спортинг" 20:00

Трансляция – Sport 1

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