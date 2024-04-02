Португалия
Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бенфика - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Португалии
Бенфика - Спортинг: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 2 апреля, в Португалии состоится ответный матч 1/2 финала кубка португальской лиги, в котором "Бенфика" примет "Спортинг". Первый поединок завершился не в пользу команды Анатолия Трубины - 1:2.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Обе команды остались единственными претендентами на победу в чемпионате, и теперь разыгрывают попадание в финал в другом национальном турнире. Начало игры - в 20:00.
Полуфинал кубка Португалии (ответная встреча)
"Бенфика" – "Спортинг" 20:00
Трансляция – Sport 1
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Драматическая победа Руха над ЛНЗ, локация матча Миная и Динамо. Главные новости за первое апреля
- СМИ: Голкипером Миная заинтересовались в Польше, Бельгии и Хорватии
- Киборг. Ла Лига в соцсетях отметила достижения Довбика. ФОТО
- 4 красные карточки, 13 желтых и неожиданный результат. Эшторил - Порту 1:0. Видеообзор матча
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн