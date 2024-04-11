Аморим: Это последний раз, когда я говорю о своем будущем

Наставник "Спортинга" Рубен Аморим прокомментировал слухи о работе на посту главного тренера "Ливерпуля".

"Я не встречался с руководством "Ливерпуля". Нет никакого соглашения, это неправда". Я тренер "Спортинга", я хочу побеждать здесь, и я не встречался ни с одним клубом, и ни о чем не договаривался".