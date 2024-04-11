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Аморим: Это последний раз, когда я говорю о своем будущем

Португалия

Специалист прокомментировал слухи о работе в Ливерпуле

Аморим: Это последний раз, когда я говорю о своем будущем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Спортинга" Рубен Аморим прокомментировал слухи о работе на посту главного тренера "Ливерпуля".

"Я не встречался с руководством "Ливерпуля". Нет никакого соглашения, это неправда". Я тренер "Спортинга", я хочу побеждать здесь, и я не встречался ни с одним клубом, и ни о чем не договаривался".

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"Прекратите эту историю. Это последний раз, когда я говорю о своем будущем", - добавил специалист.

Рубен возглавил португальский клуб в 2020 году, он подписал контракт, который действует до июня 2026 года.

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Спортинг (Лиссабон) Ливерпуль Рубен Аморим
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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