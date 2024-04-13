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Жил Висенте - Спортинг (0:4). Обзор матча и видео голов (гола)
Претендент на чемпионство разгромил Жил Висенте
Фото: Спортінг
"Спортинг" в матче-открытии 29 тура разгромил "Жил Висенте" со счетом 0:4. Все 4 гола команда Рубена Аморима забила в первом тайме. Дублем отметился незаигравший в "Барселоне" Франсишка Тринкау.
Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Португалии "Жил Висенте" - "Спортинг".
Барселуш. "Эштадиу Сидаде де Барселуш".
"Жил Висенте" - "Спортинг" (0:4)
Голы (гол): Франсишка Тринкау (7', 31'), Усман Диамонде (11'), Эндрю да Силва Вентура АГ (38')
Напомним, что для "Спортинга" до конца Чемпионата Португалии осталось 5 матчей, тем самым они обеспечили комфортный отрыв в гонке за чемпионством, отрыв от "Бенфики" 6 очков, но "орлы" имеют матч в запасе.
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