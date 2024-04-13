  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Жил Висенте - Спортинг (0:4). Обзор матча и видео голов (гола)
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жил Висенте - Спортинг (0:4). Обзор матча и видео голов (гола)

Португалия

Претендент на чемпионство разгромил Жил Висенте

Жил Висенте - Спортинг (0:4). Обзор матча и видео голов (гола)

Фото: Спортінг

Новина українською

"Спортинг" в матче-открытии 29 тура разгромил "Жил Висенте" со счетом 0:4. Все 4 гола команда Рубена Аморима забила в первом тайме. Дублем отметился незаигравший в "Барселоне" Франсишка Тринкау.

Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Португалии "Жил Висенте" - "Спортинг".

Барселуш. "Эштадиу Сидаде де Барселуш".

"Жил Висенте" - "Спортинг" (0:4)

Голы (гол): Франсишка Тринкау (7', 31'), Усман Диамонде (11'), Эндрю да Силва Вентура АГ (38')

Напомним, что для "Спортинга" до конца Чемпионата Португалии осталось 5 матчей, тем самым они обеспечили комфортный отрыв в гонке за чемпионством, отрыв от "Бенфики" 6 очков, но "орлы" имеют матч в запасе.

По теме
yellow-arrow
CIES: Трубин и Забарный – в топ-100 молодых игроков с наиболее растущей трансферной ценой за последние полгода
yellow-arrow
Трубин получил одну из самых низких оценок за матч против Марселя
yellow-arrow
Аморим: Это последний раз, когда я говорю о своем будущем
Спортинг (Лиссабон) Жил Висенте (Барселуш) Франсишку Тринкан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости