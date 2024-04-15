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Бенфика - Морейренсе 3:0. Обзор матча и видео голов

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Трубин на скамейке запасных

Бенфика - Морейренсе 3:0. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Матч 29-го тура Лиги Португалии "Бенфика" - "Морейренсе" закончился со счетом 3:0. Бенфика без проблем одолела соперника, который не нанес ни одного удара в створ ворот.

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел этот матч на скамейке запасных.

Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" - "Морейренсе".

Лиссабон. "Эштадиу да Луж".

"Бенфика" - "Морейренсе" 3:0

Голы: Кокджу (18'), Араужу (45+1'), Рольгайсер (79')

Напомним, что для Соареша это 3 матч за "Бенфику" в нынешнем сезоне, дублер Трубина получил оценку 6.4 вил WhoScore. Трубин не был в основе впервые с осени.

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Бенфика (Лиссабон) Морейренсе (Португалия) Анатолий Трубин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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