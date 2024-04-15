Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бенфика - Морейренсе 3:0. Обзор матча и видео голов
Трубин на скамейке запасных
Getty Images/Global Images Ukraine
Матч 29-го тура Лиги Португалии "Бенфика" - "Морейренсе" закончился со счетом 3:0. Бенфика без проблем одолела соперника, который не нанес ни одного удара в створ ворот.
Украинский голкипер Анатолий Трубин провел этот матч на скамейке запасных.
Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" - "Морейренсе".
Лиссабон. "Эштадиу да Луж".
"Бенфика" - "Морейренсе" 3:0
Голы: Кокджу (18'), Араужу (45+1'), Рольгайсер (79')
Напомним, что для Соареша это 3 матч за "Бенфику" в нынешнем сезоне, дублер Трубина получил оценку 6.4 вил WhoScore. Трубин не был в основе впервые с осени.
Популярное сейчас
- Трубин впервые с октября не сыграет в стартовом составе за Бенфику
- Байер впервые в истории стал чемпионом Германии
- Клопп о 0:1 от Кристал Пэлас: Вы могли бы стоять здесь в другой день и видеть те же самые мячи в воротах
- CIES: Трубин и Забарный – в топ-100 молодых игроков с наиболее растущей трансферной ценой за последние полгода
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского