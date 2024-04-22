  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Фаренсе - Бенфика: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фаренсе - Бенфика: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Португалия

Фаренсе - Бенфика: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Фаренсе - Бенфика: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Анатолий Трубин не слишком удачно провел последний матч за "Бенфику" – проиграл серию пенальти "Марселю". Его команда вылетела из Лиги Европы. Теперь время все силы бросить на чемпионат Португалии. На очереди – матч с "Фаренсе".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Игра начнется в 22:15. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.

Чемпионат Португалии

"Фаренсе" - "Бенфика"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Фаренсе - Бенфіка
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Полиция Марселя выгнала болельщиков Бенфики из заведения быстрого питания
yellow-arrow
Ливерпуль хочет приобрести защитника Спортинга
yellow-arrow
Бенфика заинтересовалась 20-летним защитником Руха, - СМИ
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости