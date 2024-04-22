Фаренсе - Бенфика: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Анатолий Трубин не слишком удачно провел последний матч за "Бенфику" – проиграл серию пенальти "Марселю". Его команда вылетела из Лиги Европы. Теперь время все силы бросить на чемпионат Португалии. На очереди – матч с "Фаренсе".

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Игра начнется в 22:15. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.

Чемпионат Португалии

"Фаренсе" - "Бенфика"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3