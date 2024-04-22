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Фаренсе - Бенфика: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
Фаренсе - Бенфика: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Анатолий Трубин не слишком удачно провел последний матч за "Бенфику" – проиграл серию пенальти "Марселю". Его команда вылетела из Лиги Европы. Теперь время все силы бросить на чемпионат Португалии. На очереди – матч с "Фаренсе".
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Игра начнется в 22:15. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.
Чемпионат Португалии
"Фаренсе" - "Бенфика"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3
Трансляція матчу Фаренсе - БенфікаСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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