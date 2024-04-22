Ливерпуль не уверен насчет кандидатуры Аморима. У специалиста есть уже другой вариант в Англии

Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим больше не является приоритетным кандидатом на замену Юргена Клоппа у "Ливерпуля".

"Красные" пока не пришли к согласию относительно того, что именно он должен возглавить команду, а также прямых переговоров с португальским специалистом не было. Но появились слухи, что Аморим может продолжить свою карьеру в "Вест Хэме", которые заинтересованы в сотрудничестве с Рубеном.

Аморим возглавил португальский клуб в 2020 году, он подписал контракт, который действует до июня 2026 года.