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Ливерпуль не уверен насчет кандидатуры Аморима. У специалиста есть уже другой вариант в Англии
Португальцем интересуется Вест Хэм
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим больше не является приоритетным кандидатом на замену Юргена Клоппа у "Ливерпуля".
"Красные" пока не пришли к согласию относительно того, что именно он должен возглавить команду, а также прямых переговоров с португальским специалистом не было. Но появились слухи, что Аморим может продолжить свою карьеру в "Вест Хэме", которые заинтересованы в сотрудничестве с Рубеном.
Аморим возглавил португальский клуб в 2020 году, он подписал контракт, который действует до июня 2026 года.
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