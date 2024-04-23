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Трубин пропустил гол, но это не помешало Бенфике победить Фаренсе. Видео
Три очка у орлов в чемпионате Португалии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У "Бенфики" остаются теоретические шансы на чемпионство в Португалии после победы над середняком лиги "Фаренсе" (3:1).
"Орлы" не провели идеальный матч, но все же взяли три очка. По голу за "Бенфику" забили Каррерас, Кабрал и Кекджу. В створ ворот Трубина "Фаренсе" пробил дважды, и сильный удар вингера Мохамеда Беллуми в ближний угол стал голом. Украинский кипер выполнил один сейв.
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) April 22, 2024
M. Belloumi 23'
I Liga (#30) | Farense 1-1 Benfica#LigaPortugalBetclic #SCFSLB https://t.co/AAnHOz1vbC pic.twitter.com/UZgUSfEnB4
В португальской Примейре осталось сыграть четыре матча, "Спортинг" опережает "Бенфику" на семь очков.
Трубин от портала Sofascore получил 6.8 баллов, от Whoscored – 6.7.
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