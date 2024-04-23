Трубин пропустил гол, но это не помешало Бенфике победить Фаренсе. Видео

У "Бенфики" остаются теоретические шансы на чемпионство в Португалии после победы над середняком лиги "Фаренсе" (3:1).

"Орлы" не провели идеальный матч, но все же взяли три очка. По голу за "Бенфику" забили Каррерас, Кабрал и Кекджу. В створ ворот Трубина "Фаренсе" пробил дважды, и сильный удар вингера Мохамеда Беллуми в ближний угол стал голом. Украинский кипер выполнил один сейв.

В португальской Примейре осталось сыграть четыре матча, "Спортинг" опережает "Бенфику" на семь очков.

Трубин от портала Sofascore получил 6.8 баллов, от Whoscored – 6.7.