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Трубин пропустил гол, но это не помешало Бенфике победить Фаренсе. Видео

Португалия

Три очка у орлов в чемпионате Португалии

Трубин пропустил гол, но это не помешало Бенфике победить Фаренсе. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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У "Бенфики" остаются теоретические шансы на чемпионство в Португалии после победы над середняком лиги "Фаренсе" (3:1).

"Орлы" не провели идеальный матч, но все же взяли три очка. По голу за "Бенфику" забили Каррерас, Кабрал и Кекджу. В створ ворот Трубина "Фаренсе" пробил дважды, и сильный удар вингера Мохамеда Беллуми в ближний угол стал голом. Украинский кипер выполнил один сейв.

В португальской Примейре осталось сыграть четыре матча, "Спортинг" опережает "Бенфику" на семь очков.

Трубин от портала Sofascore получил 6.8 баллов, от Whoscored – 6.7.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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