У Трубина худшая оценка среди игроков основы Бенфики за последний матч

В матче 30-го тура Лиги Португалии сыграли матч "СК Фаренсе" - "Бенфика", матч закончился со счетом 1:3.

У украинского голкипера "Бенфики" Анатолия Трубина за этот матч один сейв, один перехват, 24 из 26 точных передач, из которых 2 точные длинные передачи и две неточные. Статистический портал SofaScore поставил оценку 6.8, а WhoScore - 6.9.

Напомним, что в нынешнем сезоне это 25-й матч для Трубина в футболке "Бенфики". Летом 2023 года молодой голкипер перешел из донецкого "Шахтера" за 10 млн. евро.