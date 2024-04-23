Португалия
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У Трубина худшая оценка среди игроков основы
Какие оценки получил Анатолий?
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 30-го тура Лиги Португалии сыграли матч "СК Фаренсе" - "Бенфика", матч закончился со счетом 1:3.
У украинского голкипера за этот матч один сейв, один перехват, 24 из 26 точных передач, из которых 2 точные длинные передачи и две неточные. Статистический портал SofaScore поставил оценку 6.8, а WhoScore 6.9.
Напомним, что в нынешнем сезоне это 25-й матч для Трубина в футболке "Бенфики". Летом 2023 года молодой голкипер перешел из донецкого "Шахтера" за 10 млн евро.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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Джим Слэйд (Харьков)
23.04.2024 в 01:09
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