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У Трубина худшая оценка среди игроков основы

Португалия

Какие оценки получил Анатолий?

У Трубина худшая оценка среди игроков основы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 30-го тура Лиги Португалии сыграли матч "СК Фаренсе" - "Бенфика", матч закончился со счетом 1:3.

У украинского голкипера за этот матч один сейв, один перехват, 24 из 26 точных передач, из которых 2 точные длинные передачи и две неточные. Статистический портал SofaScore поставил оценку 6.8, а WhoScore 6.9.

Напомним, что в нынешнем сезоне это 25-й матч для Трубина в футболке "Бенфики". Летом 2023 года молодой голкипер перешел из донецкого "Шахтера" за 10 млн евро.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
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Джим Слэйд (Харьков)
23.04.2024 в 01:09
Ну, такое, нормальная оценка. Какая она еще может быть у вратаря, которому дважды по воротам пробили
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Комментарии 1
Джим Слэйд (Харьков)
23.04.2024 в 01:09
Ну, такое, нормальная оценка. Какая она еще может быть у вратаря, которому дважды по воротам пробили
Ответить
0
0

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