Фаренсе - Бенфика (1:3). Обзор матча и видео голов. Трубин сыграл в старте

В рамках 30-го тура Лиги Португалии сыграли матч "Фаренсе" - "Бенфика", который закончился со счетом 1:3.

Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл полную игру, но сухим для него этот матч не получился, уже на 23-й минуте встречи он пропустил гол, и сделал еще два сейва.

Смотрите видеообзор матча 30-го тура чемпионата Португалии "Фаренсе" - "Бенфика".



Фару. "Эштадиу де Сау Луиш".

"Фаренсе" - "Бенфика" 1:3

Голы: Кокджу (16'), Беллуми (23'), Кабрал (34'), Фернандес (67')

Подметим, что у "Бенфики" уже не остается шансов на чемпионство, сейчас они занимают второе место в лиге, отставая от "Спортинга" на 5 очков, за 4 тура до конца чемпионата.