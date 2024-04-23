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Фаренсе - Бенфика (1:3). Обзор матча и видео голов. Трубин в старте на игру.

Португалия

Украинский голкипер без сухого матча

Фаренсе - Бенфика (1:3). Обзор матча и видео голов. Трубин в старте на игру.

Getty Images / Global Images Ukraine

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В рамках 30-го тура Лиги Португалии сыграли матч "Фаренсе" - "Бенфика", который закончился со счетом 1:3.

Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл полную игру, но сухим для него этот матч не получился, уже на 23-й минуте встречи он пропустил гол, и сделал еще два сейва.

Смотрите видеообзор матча 30-го тура чемпионата Португалии "Фаренсе" - "Бенфика".
Фару. "Эштадиу де Сау Луиш".
"Фаренсе" - "Бенфика" 1:3
Голы: Кокджу (16'), Беллуми (23'), Кабрал (34'), Фернандес (67')

Подметим, что у "Бенфики" уже не остается шансов на чемпионство, пока они занимают второе место в лиге, отставая от "Спортинга" на 5 очков, за 4 тура до конца чемпионата.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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