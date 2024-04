Сержиу Консейсау может остаться в Порту

Недавно в СМИ появилась информация, что португальская команда нарушила правила финансового фэйр-плей УЕФА. "Порту" грозит крупный штраф и даже исключение из еврокубков. Эта новость появилась незадолго до выборов нового президента клуба. Сейчас эту должность занимает Пинту да Кошта, который баллотируется на следующий срок. Он всячески борется за поддержку его кандидатуры.

Президент сообщил, что договорился с ключевыми фигурами в клубе. Впрочем, у него есть особое условие: Сержиу Консейсау и Пепе подписали новые контракты, но они будут действительными лишь в том случае, если переизберут да Кошту на должность президента. Выборы на пост президента "Порту" состоятся 27 апреля.

