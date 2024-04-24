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Сержиу Консейсау может остаться в Порту
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно в СМИ появилась информация, что португальская команда нарушила правила финансового фэйр-плей УЕФА. "Порту" грозит крупный штраф и даже исключение из еврокубков. Эта новость появилась незадолго до выборов нового президента клуба. Сейчас эту должность занимает Пинту да Кошта, который баллотируется на следующий срок. Он всячески борется за поддержку его кандидатуры.
Президент сообщил, что договорился с ключевыми фигурами в клубе. Впрочем, у него есть особое условие: Сержиу Консейсау и Пепе подписали новые контракты, но они будут действительными лишь в том случае, если переизберут да Кошту на должность президента. Выборы на пост президента "Порту" состоятся 27 апреля.
????⚪️ Porto president Pinto da Costa: "Sergio Conceição and Pepe have both signed new deals; only valid in case I will be re-elected as president".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2024
Elections at FC Porto will take place on April 27th. pic.twitter.com/eH7bUylfg3
Добавим, что подопечные Сержиу Консейсау в этом сезоне потеряли шансы на чемпионство в лиге. "Порту" сохраняет шансы получить Кубок Португалии, где в финале встретится со "Спортингом".
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