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Порту продлил контракт со своим главным тренером
Специалист подписал долгосрочное соглашение
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау подписал новый долгосрочный контракт со своим клубом.
Португальцы продлили сотрудничество со специалистом до 2028 года.
FC Porto e Sérgio Conceição renovam contrato ✍️#FCPorto pic.twitter.com/KJIUJPQO7W— FC Porto (@FCPorto) April 25, 2024
Ранее ожидалось, что Консейсау покинет «Порту», а его имя даже было в шорт-листе «Барселоны» на случай ухода Хави.
Сейчас подопечные Сержиу занимают третью позицию в турнирной таблице в чемпионате Португалии и имеют 62 балла.
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Источник:Porto
Опубликовал: Екатерина Власова
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