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Порту продлил контракт со своим главным тренером

Португалия

Специалист подписал долгосрочное соглашение

Порту продлил контракт со своим главным тренером

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Новина українською

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау подписал новый долгосрочный контракт со своим клубом.

Португальцы продлили сотрудничество со специалистом до 2028 года.

Ранее ожидалось, что Консейсау покинет «Порту», а его имя даже было в шорт-листе «Барселоны» на случай ухода Хави.

Сейчас подопечные Сержиу занимают третью позицию в турнирной таблице в чемпионате Португалии и имеют 62 балла.

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Источник:
Porto
Опубликовал: Екатерина Власова
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