Порту продлил контракт со своим главным тренером

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау подписал новый долгосрочный контракт со своим клубом.

Португальцы продлили сотрудничество со специалистом до 2028 года.

FC Porto e Sérgio Conceição renovam contrato ✍️#FCPorto pic.twitter.com/KJIUJPQO7W — FC Porto (@FCPorto) April 25, 2024

Ранее ожидалось, что Консейсау покинет «Порту», а его имя даже было в шорт-листе «Барселоны» на случай ухода Хави.

Сейчас подопечные Сержиу занимают третью позицию в турнирной таблице в чемпионате Португалии и имеют 62 балла.