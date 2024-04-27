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Жил Висенте - Ароука 2:2. Хозяева поля в конце за две минуты переворачивают игру. Обзор матча и видео голов

Португалия
Обновлено

Дубль новичка Ароки приносит ничью команде

Жил Висенте - Ароука 2:2. Хозяева поля в конце за две минуты переворачивают игру. Обзор матча и видео голов

Фото - ФК Арока / Автор невідомий

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В матче 31-го тура Лиги Португалии сыграли матч "Жил Висенте" - "Ароука" матч закончился боевой ничьей 2:2. Дубль новичка команды "Арока", Кристо, отметился дублем и принес ничейный результат своей команде.

Смотрите видеообзор матча 31-го тура чемпионата Португалии "Жил Висенте" - "Арока".
Барсеуш. "Эштадиу Сидаде де Барсеуш".
Жил Висенте - Ароука 2:2
Голы: Кристо (47', 82'), Туре (90+4'), Буату (90+5')

Напомним, что "Арока" борется за попадание в еврокубки. Сейчас они занимают 6-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от "Гиморайнша" на 12 очков.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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