Бенфика - Брага. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

"Бенфика" завершает сезон. На первое место команда Анатолия Трубина уже вряд ли поднимется, но и со второго места ее трудно будет сдвинуть. Однако если "Брага" победит сегодня, у нее появятся призрачные надежды.

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Чемпионат Португалии, 31-й тур

27 апреля 2024. Лиссабон, "Эстадиу да Луш"

"Бенфика" 22:00 "Брага"

Трансляция – MEGOGO Футбол 4