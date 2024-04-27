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Бенфика - Брага. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

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Трубин в чемпионате Португалии – смотреть онлайн трансляцию матча

Бенфика - Брага. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Бенфика" завершает сезон. На первое место команда Анатолия Трубина уже вряд ли поднимется, но и со второго места ее трудно будет сдвинуть. Однако если "Брага" победит сегодня, у нее появятся призрачные надежды.

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Чемпионат Португалии, 31-й тур

27 апреля 2024. Лиссабон, "Эстадиу да Луш"

"Бенфика" 22:00 "Брага"

Трансляция – MEGOGO Футбол 4

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Сапожников
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