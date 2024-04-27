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Бенфика - Брага. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры
Трубин в чемпионате Португалии – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images / Global Images Ukraine
"Бенфика" завершает сезон. На первое место команда Анатолия Трубина уже вряд ли поднимется, но и со второго места ее трудно будет сдвинуть. Однако если "Брага" победит сегодня, у нее появятся призрачные надежды.
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Чемпионат Португалии, 31-й тур
27 апреля 2024. Лиссабон, "Эстадиу да Луш"
"Бенфика" 22:00 "Брага"
Трансляция – MEGOGO Футбол 4
Телетрансляція матчу Бенфіка - БрагаСмотреть трансляцию
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Источник:Megogo
Опубликовал: Александр Сапожников
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