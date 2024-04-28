Андре Виллаш-Боаш выиграл выборы на пост президента Порту

Вчера, 27 апреля, на "Эштадиу ду Драгау" в Порту состоялись выборы президента одноименного футбольного клуба "Порту".

В общей сложности участие приняли 26 876 членов клуба. Победителем стал Андре Виллаш-Боаш, за которого проголосовали 21 489 человек.

Предыдущий президент "Порту" Хорхе Нуну Пинту да Кошта набрал 5224 голоса, а Нуну Лобо избрали 53 человека.

Виллаш-Боаш стал 32 президентом в истории “Порту”. Он проведет на должности следующие четыре года.

Функционер является уроженцем Порту. Он возглавлял местную команду в 2003-2004 и 2010-2011 годах. Также Андре работал с "Челси", "Интером", "Академикой", "Тоттенгэмом", "Зенитом", "Шанхаем" и "Марселем". Из французского клуба специалист ушел 2 февраля 2021 года и с тех пор был без работы.

"Порту" сейчас находится на третьей строчке чемпионата Португалии, уступая первому "Спортингу" 18-ю очками. Команда в этом сезоне достигла 1/8 финала Лиги чемпионов, а также сыграет в финале Кубка Португалии.