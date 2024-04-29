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Чемпионат Португалии. Порту – Спортинг 2:2. Гости вырывают ничью в очень горячем завершении матча
"Львы" доигрывали встречу в меньшинстве
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Португалии, 31-й тур
"Эштадиу ду Драгау" (Порту)
Главный арбитр: Нуну Алмейда
"Порту" практически удалось помпезно отпраздновать избрание нового президента клуба Андре Виллаша-Боаша. "Драконы" прекрасно начали, но не доиграли до конца буквально несколько минут. Однако все равно подопечные Консейсау внесли немного интриги в чемпионскую гонку.
Уже на седьмой минуте "Спортинг" привез себе гол. Голкипер Израэль отдал ужасный пас на партнера – в итоге мяч оказался у хозяев. Впоследствии круглый через Пепе (тот что полузащитник) дошел до Эванилсона – тот реализовал выход один на один с голкипером.
Эванилсон был одним из самых активных до перерыва. На 21-й он минуте упал в чужой штрафной и просил пенальти – арбитр не поверил, на 33-й минуте бразилец классно прорвался к воротам, но пробил во внешнюю часть сетки.
На 41-й минуте драконы удвоили свое преимущество. 18-летний дебютант "Порту" Мартим Фернандеш разогнал атаку хозяев, протянул мяч 40 метров и отдал на Пепе, которій прошил голкипера. Для бразильского полузащитника это 10-е результативное действие в этом сезоне (4+6).
Martim Fernandes ????— FC Porto (@FCPorto) April 28, 2024
Estreia na Liga✅
Estreia no Dragão✅
Primeira assistência pelo FC Porto✅#FCPSCP pic.twitter.com/K1u1ov5kMf
В конце тайма Франсиско Консейсау не реализовал просто убийственный момент. "Спортинг" же параллельно ничего интересного не создал. Так же неинтересно в атаке гости играли практически до конца матча. А там уже в поединок вошел результативный джокер Рубена Аморима.
Декереш вышел на поле после перерыва, а на 87 и 88 минуте с интервалом в 59 секунд оформил дубль. Он забил чисто голы нападающего: сначала головой, а затем замкнул прострел на пустые ворота. В общей сложности в этом сезоне чемпионата на его счету 26 точных ударов. С пятью голами отрыв от второго в рейтинге бомбардиров Банзы.
⏹️ O Clássico termina empatado no Dragão, 2-2. Lado a lado, até ao fim! ????— Sporting CP (@SportingCP) April 28, 2024
⚽️ Viktor Gyökeres (2)#FCPSCP // 2-2 pic.twitter.com/BUd9uC7OLM
Но был у "Спортинга" и джокер со знаком "минус". Маркус Эдвардс вышел на поле на 86-й минуте, а на 90-й увидел перед собой прямую красную карточку. Англичанин не удержал эмоций при себе и толкнул лицо противника. Галену за соучастие в схватке получил только желтую.
Отрыв "Спортинга" от второй "Бенфики" составляет пять очков. Теоретические шансы у "орлов" на чемпионство еще есть, а вот практические... До конца первенства осталось три тура.
"Порту" - "Спортинг" 2:2
Голы: Эванилсон 7, Пепе 41 – Декереш 87, 88
Порту: Кошта – Фернандеш (Намасо 90+3), Педро, Отавиу, Венделл – Нико, Варела – Консейсау (Баро 80), Пепе, Галену – Эванилсон (Тареми 80)
Спортинг: Израэль – Сен-Жюст (Э. Куарежма 50), Коатес, Диоманде (Морита 86) – Катамо, Хьюлманд, Бранганса (Декереш 46), Инасиу – Тринкау, Паулинью (Сантуш 61), Гонсалвес (Эдвардс, 86)
Предупреждения: Венделл 77, Галена 90 – Сен-Жюст 45+2, Хьюлманд 90+2
Удаление: Эдвардс 90 (прямая красная)
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