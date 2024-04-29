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Спасительный дубль и удаление на последних минутах. Порту - Спортинг 2:2. Видео голов и обзор матча
Матч с зажигательной концовкой
Getty Images/Global Images Ukraine
28 апреля на "Драгау" прошёл центральный матч 31-го тура португальской Суперлиги между "Порту" и "Спортингом".
Голы Эванилсона и Пепе позволили хозяевам уйти на перерыв с комфортным преимуществом - 2:0. С таким исходом был явно не согласен шведский нападающий "львов" Виктор Дьекереш, оформивший дубль буквально за одну минуту в концовке встречи.
За три тура до конца сезона "Спортинг" лидирует в турнирной таблице, опережая "Бенфику" на 5 очков (78 против 73). "Порту", в свою очередь, ведёт борьбу за третье место, с 63 баллами.
Чемпионат Португалии. 31-й тур.
28 апреля. Драгау.
Порту – Спортинг – 2:2
Голы: Эванилсон 7, Пепе 41 – Дьёкереш 87, 88
Удаление: Эдвардс 90 (прямая красная)
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