Спасительный дубль и удаление на последних минутах. Порту - Спортинг 2:2. Видео голов и обзор матча

28 апреля на "Драгау" прошёл центральный матч 31-го тура португальской Суперлиги между "Порту" и "Спортингом".

Голы Эванилсона и Пепе позволили хозяевам уйти на перерыв с комфортным преимуществом - 2:0. С таким исходом был явно не согласен шведский нападающий "львов" Виктор Дьекереш, оформивший дубль буквально за одну минуту в концовке встречи.

За три тура до конца сезона "Спортинг" лидирует в турнирной таблице, опережая "Бенфику" на 5 очков (78 против 73). "Порту", в свою очередь, ведёт борьбу за третье место, с 63 баллами.

Чемпионат Португалии. 31-й тур.

28 апреля. Драгау.

Порту – Спортинг – 2:2

Голы: Эванилсон 7, Пепе 41 – Дьёкереш 87, 88

Удаление: Эдвардс 90 (прямая красная)