Наставник Порту высказался о своём будущем после назначения Виллаша-Боаша президентом клуба

Наставник "Порту" Сержиу Консейсау ответил на вопрос о своих дальнейших планах.

"Я открыт для общения с Виллаш-Боашем, с удовольствием с ним поговорю. У меня нет никаких проблем с ним проблем".

На прошлой неделе Консейсау подписал новое соглашение с "Порту", однако после назначения экс-тренера "Челси" Андре Виллаш-Боаша на должность президента "драконов" сделка может быть расторгнута по взаимному согласию.