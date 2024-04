Наставник Порту высказался о своём будущем после назначения Виллаша-Боаша президентом клуба

Наставник "Порту" Сержиу Консейсау ответил на вопрос о своих дальнейших планах.

На прошлой неделе Консейсау подписал новое соглашение с "Порту", однако после назначения экс-тренера "Челси" Андре Виллаш-Боаша на должность президента "драконов" сделка может быть расторгнута по взаимному согласию.

???????????? Sergio Conceiçao on his future: "I'm open to talk with André Villas-Boas, I've no problems with him - it's a pleasure".



Conceição signed new deal at Porto under former president Da Costa and it could be mutually cancelled under new president Villas-Boas. pic.twitter.com/wy5ksO9tnx