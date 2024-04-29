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Наставник Порту высказался о своём будущем после назначения Виллаша-Боаша президентом клуба

Португалия

Новый контракт может ни на что не повлиять

Наставник Порту высказался о своём будущем после назначения Виллаша-Боаша президентом клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Порту" Сержиу Консейсау ответил на вопрос о своих дальнейших планах.

"Я открыт для общения с Виллаш-Боашем, с удовольствием с ним поговорю. У меня нет никаких проблем с ним проблем".

На прошлой неделе Консейсау подписал новое соглашение с "Порту", однако после назначения экс-тренера "Челси" Андре Виллаш-Боаша на должность президента "драконов" сделка может быть расторгнута по взаимному согласию.

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Опубликовал: Александр Бураков
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