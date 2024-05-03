  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Бенфика и клубы АПЛ проявляют интерес к вингеру Витории Гимараэш
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бенфика и клубы АПЛ проявляют интерес к вингеру Витории Гимараэш

Португалия

Об этом сообщает журналист Руди Галетти

Бенфика и клубы АПЛ проявляют интерес к вингеру Витории Гимараэш

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В португальской Примейре "Витория Гимараэш" проводит сейчас свой лучший сезон с 2019 года. Команда из округа Брага занимает сейчас пятое место и имеет шансы квалифицироваться в еврокубки третий сезон подряд. Поэтому неудивительно, что некоторые игроки "Витории" привлекли внимание клубов рангом повыше.

Вингером Жотой Силвой интересуется не только "Бенфика", а также представители АПЛ: "Брайтон", "Фулхэм" и "Вест Хэм". "Витория" готова будет продать своего игрока, если за него заплатят клаусулу в размере 20 млн евро.

Добавим, что Жота Силва в этом сезоне провел 39 матчей, где отметился 15 голами и 7 передачами.

По теме
yellow-arrow
Бенфика планирует выкупить защитника Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Наставник Порту высказался о своём будущем после назначения Виллаша-Боаша президентом клуба
yellow-arrow
Спасительный дубль и удаление на последних минутах. Порту - Спортинг 2:2. Видео голов и обзор матча
Бенфика (Лиссабон) Фулхэм (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Витория Гимараэш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Руді Галетті
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости