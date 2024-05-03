Бенфика и клубы АПЛ проявляют интерес к вингеру Витории Гимараэш

В португальской Примейре "Витория Гимараэш" проводит сейчас свой лучший сезон с 2019 года. Команда из округа Брага занимает сейчас пятое место и имеет шансы квалифицироваться в еврокубки третий сезон подряд. Поэтому неудивительно, что некоторые игроки "Витории" привлекли внимание клубов рангом повыше.

Вингером Жотой Силвой интересуется не только "Бенфика", а также представители АПЛ: "Брайтон", "Фулхэм" и "Вест Хэм". "Витория" готова будет продать своего игрока, если за него заплатят клаусулу в размере 20 млн евро.

Добавим, что Жота Силва в этом сезоне провел 39 матчей, где отметился 15 голами и 7 передачами.