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Интер Майами проявляет интерес к аргентинцу Анхелю Ди Марии

Португалия

Об этом сообщает Фабрицио Романо

Интер Майами проявляет интерес к аргентинцу Анхелю Ди Марии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После того как к Лионелю Месси в "Интер Майами" присоединились его друзья из "Барселоны" Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес, этот список может пополниться. Американский клуб проявляет интерес к Анхелю Ди Марии из "Бенфики". Впрочем, к руководству португальцев пока не поступало официальное предложение от "Интер Майами".

Будущее аргентинца в "Бенфике" остается открытым, пока обе стороны не примут решение по контракту, который истекает в июне. В этом сезоне Анхель Ди Мария провел 46 матчей, где отметился 16 голами и 15 передачами.

Напомним, что также в "Интере Майами" играет и украинский защитник Сергей Кривцов.

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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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