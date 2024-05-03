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Интер Майами проявляет интерес к аргентинцу Анхелю Ди Марии
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После того как к Лионелю Месси в "Интер Майами" присоединились его друзья из "Барселоны" Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес, этот список может пополниться. Американский клуб проявляет интерес к Анхелю Ди Марии из "Бенфики". Впрочем, к руководству португальцев пока не поступало официальное предложение от "Интер Майами".
Будущее аргентинца в "Бенфике" остается открытым, пока обе стороны не примут решение по контракту, который истекает в июне. В этом сезоне Анхель Ди Мария провел 46 матчей, где отметился 16 голами и 15 передачами.
???????? Inter Miami only asked for Ángel Di María's situation at Benfica, there's no formal proposal or advanced talks so far.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2024
Fideo's future at Benfica remains open, waiting for both parties to make a decision on contract due to expire in June. pic.twitter.com/spWr8MeTte
Напомним, что также в "Интере Майами" играет и украинский защитник Сергей Кривцов.
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