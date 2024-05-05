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Сенсации не случилось. Шавеш - Порту 0:3. Обзор матча и видео голов

Португалия

Драконы разгромили аутсайдера

Сенсации не случилось. Шавеш - Порту 0:3. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 32-го тура чемпионата Португалии, "Шавеш" принимал в своих стенах "Порту". Результат матча 0:3. "Драконы" без шансов разгромили команду из зоны вылета.

Команда Консейсау в этот момент занимает третью строчку Лиги Португалии. Они отстают от лидера "Спортинга" на 18 очков за два тура до финиша чемпионата.

Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Португалии "Шавеш" - "Порту".
Шавеш. "Estadio Municipal de Chaves".
"Шавеш" - "Порту" 0:3
Голы: Консейсау (27'), Эванилсон (45+1'), Тареми (73')

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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