Сенсации не случилось. Шавеш - Порту 0:3. Обзор матча и видео голов

В рамках 32-го тура чемпионата Португалии, "Шавеш" принимал в своих стенах "Порту". Результат матча 0:3. "Драконы" без шансов разгромили команду из зоны вылета.

Команда Консейсау в этот момент занимает третью строчку Лиги Португалии. Они отстают от лидера "Спортинга" на 18 очков за два тура до финиша чемпионата.

Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Португалии "Шавеш" - "Порту".

Шавеш. "Estadio Municipal de Chaves".

"Шавеш" - "Порту" 0:3

Голы: Консейсау (27'), Эванилсон (45+1'), Тареми (73')

