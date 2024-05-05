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Сенсации не случилось. Шавеш - Порту 0:3. Обзор матча и видео голов
Драконы разгромили аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 32-го тура чемпионата Португалии, "Шавеш" принимал в своих стенах "Порту". Результат матча 0:3. "Драконы" без шансов разгромили команду из зоны вылета.
Команда Консейсау в этот момент занимает третью строчку Лиги Португалии. Они отстают от лидера "Спортинга" на 18 очков за два тура до финиша чемпионата.
Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Португалии "Шавеш" - "Порту".
Шавеш. "Estadio Municipal de Chaves".
"Шавеш" - "Порту" 0:3
Голы: Консейсау (27'), Эванилсон (45+1'), Тареми (73')
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