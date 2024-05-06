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Бенфика проиграла Фамаликану и сделала Спортинг чемпионом. Трубин пропустил мяч в ближний угол. Видео
Неудачная игра для украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Анатолий Трубин не станет чемпионом Португалии в своем первом сезоне в "Бенфике". В воскресенье "Орлы" проиграли "Фамаликану" и за два тура до финиша чемпионата уже не догонят "Спортинг" (отрыв в восемь очков). Для "Спортинга" это чемпионство стало двадцатым в истории, и второе под руководством талантливого тренера Рубена Аморима.
"Бенфика" имела игровое преимущество в игре с "Фамаликану", но на 71-й минуте хозяева удачно провели контратаку – Пума Родригес с 20 метров пробивал в ближний для Трубина угол, и украинский кипер не среагировал на удар.
На 85-й "Фамаликан" забил второй гол – 2:0.
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