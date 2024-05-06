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Бенфика проиграла Фамаликану и сделала Спортинг чемпионом. Трубин пропустил мяч в ближний угол. Видео

Португалия
Обновлено

Неудачная игра для украинца

Бенфика проиграла Фамаликану и сделала Спортинг чемпионом. Трубин пропустил мяч в ближний угол. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

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Анатолий Трубин не станет чемпионом Португалии в своем первом сезоне в "Бенфике". В воскресенье "Орлы" проиграли "Фамаликану" и за два тура до финиша чемпионата уже не догонят "Спортинг" (отрыв в восемь очков). Для "Спортинга" это чемпионство стало двадцатым в истории, и второе под руководством талантливого тренера Рубена Аморима.

"Бенфика" имела игровое преимущество в игре с "Фамаликану", но на 71-й минуте хозяева удачно провели контратаку – Пума Родригес с 20 метров пробивал в ближний для Трубина угол, и украинский кипер не среагировал на удар.

На 85-й "Фамаликан" забил второй гол – 2:0.

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Спортинг (Лиссабон) Бенфика (Лиссабон) Наши за границей чемпионат Португалии Анатолий Трубин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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