Бенфика проиграла Фамаликану и сделала Спортинг чемпионом. Трубин пропустил мяч в ближний угол. Видео

Анатолий Трубин не станет чемпионом Португалии в своем первом сезоне в "Бенфике". В воскресенье "Орлы" проиграли "Фамаликану" и за два тура до финиша чемпионата уже не догонят "Спортинг" (отрыв в восемь очков). Для "Спортинга" это чемпионство стало двадцатым в истории, и второе под руководством талантливого тренера Рубена Аморима.

"Бенфика" имела игровое преимущество в игре с "Фамаликану", но на 71-й минуте хозяева удачно провели контратаку – Пума Родригес с 20 метров пробивал в ближний для Трубина угол, и украинский кипер не среагировал на удар.

На 85-й "Фамаликан" забил второй гол – 2:0.