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Переезд в АПЛ отменяется. Аморим подтвердил, что останется в Спортинге
Специалист проведёт в Лиссабоне пятый сезон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим ответил на вопрос о своих дальнейших планах.
Напомним, вчера вечером подопечные Аморима досрочно оформили победу в текущем розыгрыше португальской Суперлиги после поражения "Бенфики" Анатолия Трубина от "Фамаликану" (0:2).
"Я остаюсь в "Спортинге". У меня есть действующий контракт. Это (победа в чемпионате - прим.) особенный момент для меня и для клуба. Теперь мы постараемся вместе выиграть третий чемпионский титул. Давайте попробуем это осуществить", - приводит слова специалиста журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось об интересе к Амориму со стороны "Ливерпуля" и "Вест Хэма".
???????? Ruben Amorim on his future: "I'm staying at Sporting. I'm under contract and it's a special moment for me, for the club".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2024
"Now we will try to win the third title together. Let's try to make it happen". pic.twitter.com/keYOirR9GW
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