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Переезд в АПЛ отменяется. Аморим подтвердил, что останется в Спортинге

Португалия

Специалист проведёт в Лиссабоне пятый сезон

Переезд в АПЛ отменяется. Аморим подтвердил, что останется в Спортинге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим ответил на вопрос о своих дальнейших планах.

Напомним, вчера вечером подопечные Аморима досрочно оформили победу в текущем розыгрыше португальской Суперлиги после поражения "Бенфики" Анатолия Трубина от "Фамаликану" (0:2).

"Я остаюсь в "Спортинге". У меня есть действующий контракт. Это (победа в чемпионате - прим.) особенный момент для меня и для клуба. Теперь мы постараемся вместе выиграть третий чемпионский титул. Давайте попробуем это осуществить", - приводит слова специалиста журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось об интересе к Амориму со стороны "Ливерпуля" и "Вест Хэма".

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Спортинг (Лиссабон) Рубен Аморим
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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