Переезд в АПЛ отменяется. Аморим подтвердил, что останется в Спортинге

Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим ответил на вопрос о своих дальнейших планах.

Напомним, вчера вечером подопечные Аморима досрочно оформили победу в текущем розыгрыше португальской Суперлиги после поражения "Бенфики" Анатолия Трубина от "Фамаликану" (0:2).

Ранее сообщалось об интересе к Амориму со стороны "Ливерпуля" и "Вест Хэма".

???????? Ruben Amorim on his future: "I'm staying at Sporting. I'm under contract and it's a special moment for me, for the club".



"Now we will try to win the third title together. Let's try to make it happen". pic.twitter.com/keYOirR9GW