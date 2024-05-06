  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. "В футболе может быть все". Лучший бомбардир Спортинга рассказал о своем будущем в клубе
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"В футболе может быть все". Лучший бомбардир Спортинга рассказал о своем будущем в клубе

Португалия

Виктор Дёкереш хотел бы остаться

"В футболе может быть все". Лучший бомбардир Спортинга рассказал о своем будущем в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Спортинга" Виктор Дёкереш привлек внимание многих топ-клубов Европы, в частности "Арсенала" и "Атлетико Мадрид".

Поэтому 25-летний игрок прокомментировал свое будущее в португальском клубе:

"Остаться на следующий сезон? Это футбол, я ничего не могу обещать. Я бы хотел остаться, мне очень нравится здесь, в "Спортинге". Но в футболе все может произойти, и очень быстро. Я не могу делать никаких прогнозов, это сложно. Посмотрим, что будет дальше".

Виктор за свой клуб в нынешнем сезоне сыграл 47 матчей, в которых забил 41 гол и отдал 15 ассистов.

Читайте такжеПереезд в АПЛ отменяется. Аморим подтвердил, что останется в Спортинге

По теме
yellow-arrow
Переезд в АПЛ отменяется. Аморим подтвердил, что останется в Спортинге
yellow-arrow
Бенфика проиграла Фамаликану и сделала Спортинг чемпионом. Трубин пропустил мяч в ближний угол. Видео
yellow-arrow
Трубин или Соареш? Бенфика опубликовала стартовый состав на игру против Фамаликана
Спортинг (Лиссабон) Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Виктор Дьёкереш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости