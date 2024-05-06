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"В футболе может быть все". Лучший бомбардир Спортинга рассказал о своем будущем в клубе
Виктор Дёкереш хотел бы остаться
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Спортинга" Виктор Дёкереш привлек внимание многих топ-клубов Европы, в частности "Арсенала" и "Атлетико Мадрид".
Поэтому 25-летний игрок прокомментировал свое будущее в португальском клубе:
"Остаться на следующий сезон? Это футбол, я ничего не могу обещать. Я бы хотел остаться, мне очень нравится здесь, в "Спортинге". Но в футболе все может произойти, и очень быстро. Я не могу делать никаких прогнозов, это сложно. Посмотрим, что будет дальше".
Виктор за свой клуб в нынешнем сезоне сыграл 47 матчей, в которых забил 41 гол и отдал 15 ассистов.
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