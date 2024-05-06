"В футболе может быть все". Лучший бомбардир Спортинга рассказал о своем будущем в клубе

Форвард "Спортинга" Виктор Дёкереш привлек внимание многих топ-клубов Европы, в частности "Арсенала" и "Атлетико Мадрид".

Поэтому 25-летний игрок прокомментировал свое будущее в португальском клубе:

"Остаться на следующий сезон? Это футбол, я ничего не могу обещать. Я бы хотел остаться, мне очень нравится здесь, в "Спортинге". Но в футболе все может произойти, и очень быстро. Я не могу делать никаких прогнозов, это сложно. Посмотрим, что будет дальше".