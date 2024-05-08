Спортинг не готов летом отпустить своего лучшего бомбардира летом

Форвард "Спортинга" Виктор Дёкереш привлек внимание многих топ-клубов Европы благодаря своей игре, но португальцы ни за что не готовы отпустить своего лучшего бомбардира.

По информации издания A Bola, "Спортинг" хочет продлить контракт с нападающим. Они готовы пересмотреть условия договора и увеличить заработную плату Виктору.

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Декереш за свой клуб в нынешнем сезоне сыграл 47 матчей, в которых забил 41 гол и отдал 15 ассистов.