Португалия
Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортинг не готов летом отпустить своего лучшего бомбардира летом
Виктор Дёкереш может остаться в португальском клубе
Фото: Спортінг
Форвард "Спортинга" Виктор Дёкереш привлек внимание многих топ-клубов Европы благодаря своей игре, но португальцы ни за что не готовы отпустить своего лучшего бомбардира.
По информации издания A Bola, "Спортинг" хочет продлить контракт с нападающим. Они готовы пересмотреть условия договора и увеличить заработную плату Виктору.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Декереш за свой клуб в нынешнем сезоне сыграл 47 матчей, в которых забил 41 гол и отдал 15 ассистов.
Читайте также"В футболе может быть все". Лучший бомбардир Спортинга рассказал о своем будущем в клубе
По теме
Оцените этот материал:
Источник:A Bola
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Реал Мадрид – Бавария. Анонс и прогноз ответного матча полуфинала Лиги Чемпионов на 08.05.2024
- Экс-звезда Динамо летом завершит карьеру
- Работники ТЦК забрали украинского футболиста прямо с вокзала
- "В футболе может быть все". Лучший бомбардир Спортинга рассказал о своем будущем в клубе
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн