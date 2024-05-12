Бенфика - Ароука. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Португалии

"Бенфика" Анатолия Трубина уже потеряла шансы на первое место, а со второго упасть уже тоже не возможно. Посмотрим, будет ли тренерский штаб "орлов" применять ротацию. В соперниках в 33-м туре - "Ароука", в которой выступает еще один украинец Богдан Милованов.

Чемпионат Португалии, 33-й тур

12 мая 2024 года. Лиссабон, "Эштадиу да Луж"

"Бенфика" 20:00 "Ароука"

Трансляция - MEGOGO Футбол 2