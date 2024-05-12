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Бенфика - Ароука. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Португалии

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Бенфика - Ароука. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Португалии

Фото: SLBenfica

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"Бенфика" Анатолия Трубина уже потеряла шансы на первое место, а со второго упасть уже тоже не возможно. Посмотрим, будет ли тренерский штаб "орлов" применять ротацию. В соперниках в 33-м туре - "Ароука", в которой выступает еще один украинец Богдан Милованов.

Чемпионат Португалии, 33-й тур

12 мая 2024 года. Лиссабон, "Эштадиу да Луж"

"Бенфика" 20:00 "Ароука"

Трансляция - MEGOGO Футбол 2

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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