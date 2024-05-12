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Бенфика - Ароука. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Португалии
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Фото: SLBenfica
"Бенфика" Анатолия Трубина уже потеряла шансы на первое место, а со второго упасть уже тоже не возможно. Посмотрим, будет ли тренерский штаб "орлов" применять ротацию. В соперниках в 33-м туре - "Ароука", в которой выступает еще один украинец Богдан Милованов.
Чемпионат Португалии, 33-й тур
12 мая 2024 года. Лиссабон, "Эштадиу да Луж"
"Бенфика" 20:00 "Ароука"
Трансляция - MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Бенфіка - АроукаСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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