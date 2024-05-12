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Бенфика - Ароука: Трубин - в старте, Милованов - в запасе
Португальская игра с украинцами
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды на матч с "Ароукой" в 33-м туре Лиги Португалии.
"Орлы" уже не имеют шансов на чемпионство, но должны все же закончить сезон. Со второго места команда тоже уже не упадет.
???? ???????????????? ????????????????????????????!#SLBFCA • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/qosDaaKSEI— SL Benfica (@SLBenfica) May 12, 2024
Защитник "Ароуки" Богдан Милованов начнет игру со скамейки запасных. Отметим, что предыдущие 3 поединка он отыграл "от звонка до звонка".
???????? ???????????????????????????? ????????— FC Arouca (@OficialFCArouca) May 12, 2024
Este é o nosso 11 inicial para o último encontro fora de portas! ????#LobosDeArouca #AmorEPaixao pic.twitter.com/HqVfL1Ofuv
Поединок Лиги Португалии "Бенфика" - "Ароука" пройдет на "Эштадиу да Луж", а начнется в 20:00.
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