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Бенфика - Ароука: Трубин - в старте, Милованов - в запасе

Португалия

Португальская игра с украинцами

Бенфика - Ароука: Трубин - в старте, Милованов - в запасе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды на матч с "Ароукой" в 33-м туре Лиги Португалии.

"Орлы" уже не имеют шансов на чемпионство, но должны все же закончить сезон. Со второго места команда тоже уже не упадет.

Защитник "Ароуки" Богдан Милованов начнет игру со скамейки запасных. Отметим, что предыдущие 3 поединка он отыграл "от звонка до звонка".

Поединок Лиги Португалии "Бенфика" - "Ароука" пройдет на "Эштадиу да Луж", а начнется в 20:00.

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Бенфика (Лиссабон) Арока Анатолий Трубин Богдан Милованов
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Источник:
Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
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