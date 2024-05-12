Бенфика - Ароука: Трубин - в старте, Милованов - в запасе

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды на матч с "Ароукой" в 33-м туре Лиги Португалии.

"Орлы" уже не имеют шансов на чемпионство, но должны все же закончить сезон. Со второго места команда тоже уже не упадет.

Защитник "Ароуки" Богдан Милованов начнет игру со скамейки запасных. Отметим, что предыдущие 3 поединка он отыграл "от звонка до звонка".

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Este é o nosso 11 inicial para o último encontro fora de portas! ????#LobosDeArouca #AmorEPaixao pic.twitter.com/HqVfL1Ofuv — FC Arouca (@OficialFCArouca) May 12, 2024

Поединок Лиги Португалии "Бенфика" - "Ароука" пройдет на "Эштадиу да Луж", а начнется в 20:00.