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Риу Аве - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Португалия
Обновлено

Риу Аве - Бенфика: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 17.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Риу Аве - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Фото: Instagram

Новина українською

Сегодня, 17 апреля, "Риу Аве" сыграет против "Бенфики" в рамках финального 34-го тура Примейры.

Напомним, в составе "орлов" выступает наш соотечественник Анатолий Трубин.

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Поединок начнется в 22:45. Смотреть трансляцию матча можно на Megogo Футбол 2.

"Риу Аве" - "Бенфика"

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Риу Аве - Бенфика
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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