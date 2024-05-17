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Риу Аве - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
Риу Аве - Бенфика: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 17.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Instagram
Сегодня, 17 апреля, "Риу Аве" сыграет против "Бенфики" в рамках финального 34-го тура Примейры.
Напомним, в составе "орлов" выступает наш соотечественник Анатолий Трубин.
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Поединок начнется в 22:45. Смотреть трансляцию матча можно на Megogo Футбол 2.
"Риу Аве" - "Бенфика"
Риу Аве - БенфикаСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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