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Пенальти на последних минутах Риу Аве - Бенфика 1:1 Обзор матча и видео голов
Трубин просидел весь матч на скамейке запасных
Фото: пресслужби ФК "Бенфіка"
В рамках 33-го тура Чемпионата Портагулаии сыграли свой поединок "Риу Аве" - "Бенфика", матч закончился со счетом 1:1. Начиная с 30-й минуты лиссабонцы вели в счете, но на последних минутах главный рефери поставил пенальти за игру рукой.
Украинский голкипер, Анатолий Трубин, этот матч пропустил, этот поединок сыграл Соареш. Всего у украинца в нынешнем сезоне 28 матчей в чемпионате Португалии и 8 в кубках.
Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Португалии "Риу Аве" - "Бенфика".
Лиссабон, "Эштадиу де Драгау".
"Риу Аве" - "Бенфика" 1:1
Голы: Кокджу (32'), Коштинья (90+3')
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