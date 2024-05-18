Пенальти на последних минутах Риу Аве - Бенфика 1:1 Обзор матча и видео голов

В рамках 33-го тура Чемпионата Портагулаии сыграли свой поединок "Риу Аве" - "Бенфика", матч закончился со счетом 1:1. Начиная с 30-й минуты лиссабонцы вели в счете, но на последних минутах главный рефери поставил пенальти за игру рукой.

Украинский голкипер, Анатолий Трубин, этот матч пропустил, этот поединок сыграл Соареш. Всего у украинца в нынешнем сезоне 28 матчей в чемпионате Португалии и 8 в кубках.

Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Португалии "Риу Аве" - "Бенфика".

Лиссабон, "Эштадиу де Драгау".

"Риу Аве" - "Бенфика" 1:1

Голы: Кокджу (32'), Коштинья (90+3')

