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Шмидт: Мы должны очень хорошо проанализировать этот сезон и использовать его для роста

Португалия
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Слова главного тренера о нынешней ситуации в команде

Шмидт: Мы должны очень хорошо проанализировать этот сезон и использовать его для роста

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После игры с "Рио Аве" главный тренер "Бенфики вышел на преконференцию, и рассказал об игре и будущем команды:

"Я доволен игрой игроков. На прошлых выходных, в нашей последней домашней игре, мы уже показали хорошую игру, а сегодня, в тяжелой игре на Рио Аве, мы создали много моментов, но мы забили лишь один гол, но не сделали, а в заслуженном пенальти соперник имел хорошую возможность, чтобы забить Это разочаровывает, но это не важно для нашей ситуации, потому что мы не можем оставить 2-е место".

"Мы должны очень хорошо проанализировать этот сезон и использовать его для роста. Есть некоторые параметры, которые мы должны улучшить, и есть один, который очень очевиден. Мы создали много возможностей, но мы должны быть более эффективными в принятии решений Мы получили 80 очков после 34 поездок, на семь меньше, чем в прошлом сезоне, и мы легко могли бы иметь больше 80, если бы мы воспользовались возможностями, это не нормально то, над чем мы будем упорно работать во время предсезона, чтобы мы могли бороться за все титулы. Теперь настало время отдохнуть и насладиться отпуском, но в следующий раз все команды начнут с нуля. и мы с нетерпением ждем борьбы за все трофеи".

Напомним, что за "Бенфику" выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, он вместе с командой заняли второе место в чемпионате, отставая от "Спортинга" на 7 очков.

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Источник:
Официальный сайт "Бенфики"
Опубликовал: Андрей Мартыник
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