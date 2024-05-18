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Шмидт: Стиль игры хороший. Мы играем в очень хороший футбол, мы не даем соперникам много возможностей и создаем много для того, чтобы забить

Португалия
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Слова тренера Бенфики о будущем команды

Шмидт: Стиль игры хороший. Мы играем в очень хороший футбол, мы не даем соперникам много возможностей и создаем много для того, чтобы забить

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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После игры с "Рио Аве" главный тренер "Бенфики" вышел на пресс-конференцию, и поделился мнением о будущем команды:

"Стиль игры хороший. Мы играем в очень хороший футбол, мы не даем соперникам много возможностей и создаем много для того, чтобы забить. Это то, что мы должны продолжать делать, чтобы выигрывать титулы, потому что выигрывать игры - это создавать больше возможностей, чем наши соперники. Имея опыт и хороший темп, мы должны выходить победителями в сложных матчах. Мы также должны видеть, какие игроки уйдут, а какие придут, чтобы снова сыграть так много игр. потому, что в течение сезона у нас нет времени на тактическую подготовку, и мы увидим такую атакующую "Бенфику", как и в этом сезоне, и я с нетерпением жду этого Я верю, что в следующем сезоне мы будем конкурентоспособными и будем бороться за титулы".

Напомним, "Бенфика" заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от "Спортинга" на 7 очков. У них в 34-х матчах, 25 побед, 4 ничьих и 5 поражений.

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Источник:
Официальный сайт "Бенфики"
Опубликовал: Андрей Мартыник
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