Шмидт: Стиль игры хороший. Мы играем в очень хороший футбол, мы не даем соперникам много возможностей и создаем много для того, чтобы забить

После игры с "Рио Аве" главный тренер "Бенфики" вышел на пресс-конференцию, и поделился мнением о будущем команды:

"Стиль игры хороший. Мы играем в очень хороший футбол, мы не даем соперникам много возможностей и создаем много для того, чтобы забить. Это то, что мы должны продолжать делать, чтобы выигрывать титулы, потому что выигрывать игры - это создавать больше возможностей, чем наши соперники. Имея опыт и хороший темп, мы должны выходить победителями в сложных матчах. Мы также должны видеть, какие игроки уйдут, а какие придут, чтобы снова сыграть так много игр. потому, что в течение сезона у нас нет времени на тактическую подготовку, и мы увидим такую атакующую "Бенфику", как и в этом сезоне, и я с нетерпением жду этого Я верю, что в следующем сезоне мы будем конкурентоспособными и будем бороться за титулы".