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Порту третий раз кряду выиграл Кубок Португалии. Бенфика остается рекордсменом
Драконы забрали очередной трофей
Getty Images/Global Images Ukraine
В финале "Порту" одержал волевую победу над "Спортингом" благодаря пенальти в овертайме (2:1). "Сине-белые" завоевали 20-й кубок. Только "Бенфика" выигрывала турнир чаще (26). Отметим, что в XXI веке "орлы" взяли всего три трофея, но отрыв до сих пор сохраняется.
Соревнования проводятся с 1939 года. За это время победителями становились 13 клубов. "Большая тройка" оформила 63 виктории в решающих матчах.
В современной истории наиболее неожиданными обладателями награды были "Академика" из Коимбры (2011/12) и "Авеш" (2017/18). "Брага" за последние 8 лет дважды прерывала гегемонию грандов.
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