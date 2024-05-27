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Консейсау не будет тренировать Порту в следующем сезоне

Португалия
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Консейсау не будет тренировать Порту в следующем сезоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сержиу Консейсау покинет пост главного тренера португальского "Порту".

По информации Record, из-за усталости и смены руководства клуба специалист пришел к выводу, что его уход будет лучшим для его карьеры и для будущего команды.

Любые юридические вопросы по расторжению контракта, который должен был длиться до 2028 года, будут решаться в судебном порядке.

Напомним, что Сержиу возглавил португальский клуб в 2017 году. Под его руководством команда завоевала такие трофеи:

  • Чемпионы Португалии: 2017/18, 2019/20, 2021/22.
  • Обладатели Кубка Португалії: 2019/20, 2021/22, 2022/23, 2023/24.
  • Обладатели Кубка португальской лиги: 2022/23.
  • Обладатели Суперкубка Португалии: 2018, 2020, 2022.
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Источник:
record
Опубликовал: Екатерина Власова
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