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Консейсау не будет тренировать Порту в следующем сезоне
Уже все решено
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сержиу Консейсау покинет пост главного тренера португальского "Порту".
По информации Record, из-за усталости и смены руководства клуба специалист пришел к выводу, что его уход будет лучшим для его карьеры и для будущего команды.
Любые юридические вопросы по расторжению контракта, который должен был длиться до 2028 года, будут решаться в судебном порядке.
Напомним, что Сержиу возглавил португальский клуб в 2017 году. Под его руководством команда завоевала такие трофеи:
- Чемпионы Португалии: 2017/18, 2019/20, 2021/22.
- Обладатели Кубка Португалії: 2019/20, 2021/22, 2022/23, 2023/24.
- Обладатели Кубка португальской лиги: 2022/23.
- Обладатели Суперкубка Португалии: 2018, 2020, 2022.
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Источник:record
Опубликовал: Екатерина Власова
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