Консейсау не будет тренировать Порту в следующем сезоне

Сержиу Консейсау покинет пост главного тренера португальского "Порту".

По информации Record, из-за усталости и смены руководства клуба специалист пришел к выводу, что его уход будет лучшим для его карьеры и для будущего команды.

Любые юридические вопросы по расторжению контракта, который должен был длиться до 2028 года, будут решаться в судебном порядке.

Напомним, что Сержиу возглавил португальский клуб в 2017 году. Под его руководством команда завоевала такие трофеи: