Жизнь Ди Марии под угрозой: после стрельбы в Росарио ему снова угрожают убийством

Аргентинский футболист Анхель Ди Мария снова оказался в опасности, ему во второй раз угрожали убийством.

Инцидент произошел автозаправке на станции Ламадрид и Ороньо. Нападавшие не только открыли огонь, но и оставили записку с угрозами, адресованную непосредственно Ди Марии.

"Мы ждем тебя, Ди Мария", - говорится в послании.

#Ahora Rosario: balearon estación de servicio y dejaron amenaza contra Angel Di María



Ocurrió en la estación de servicio de Lamadrid y Oroño, zona sur de la ciudad pic.twitter.com/TLOEH3JnXf — Belén Corvalán (@belpoliciales) May 30, 2024

На снимках видны повреждения дверей станции технического обслуживания. Власти быстро отреагировали и прибыли на место преступления.

Мотив этих угроз связан с тем, что Анхель заявил о желании вернуться и завершить карьеру в "Росарио Сентраль". Ди Марию предупреждают держаться подальше от города с помощью угроз.