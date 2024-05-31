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Жизнь Ди Марии под угрозой: после стрельбы в Росарио ему снова угрожают убийством

Португалия
Обновлено

Мотив этих угроз связан с тем, что Анхель заявил о желании вернуться и завершить карьеру в Росарио Сентраль

Жизнь Ди Марии под угрозой: после стрельбы в Росарио ему снова угрожают убийством

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Аргентинский футболист Анхель Ди Мария снова оказался в опасности, ему во второй раз угрожали убийством.

Инцидент произошел автозаправке на станции Ламадрид и Ороньо. Нападавшие не только открыли огонь, но и оставили записку с угрозами, адресованную непосредственно Ди Марии.

"Мы ждем тебя, Ди Мария", - говорится в послании.

На снимках видны повреждения дверей станции технического обслуживания. Власти быстро отреагировали и прибыли на место преступления.

Мотив этих угроз связан с тем, что Анхель заявил о желании вернуться и завершить карьеру в "Росарио Сентраль". Ди Марию предупреждают держаться подальше от города с помощью угроз.

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Анхель Ди Мария
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Источник:
essentiallysports
Опубликовал: Екатерина Власова
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