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Жизнь Ди Марии под угрозой: после стрельбы в Росарио ему снова угрожают убийством
Мотив этих угроз связан с тем, что Анхель заявил о желании вернуться и завершить карьеру в Росарио Сентраль
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский футболист Анхель Ди Мария снова оказался в опасности, ему во второй раз угрожали убийством.
Инцидент произошел автозаправке на станции Ламадрид и Ороньо. Нападавшие не только открыли огонь, но и оставили записку с угрозами, адресованную непосредственно Ди Марии.
"Мы ждем тебя, Ди Мария", - говорится в послании.
#Ahora Rosario: balearon estación de servicio y dejaron amenaza contra Angel Di María— Belén Corvalán (@belpoliciales) May 30, 2024
Ocurrió en la estación de servicio de Lamadrid y Oroño, zona sur de la ciudad pic.twitter.com/TLOEH3JnXf
На снимках видны повреждения дверей станции технического обслуживания. Власти быстро отреагировали и прибыли на место преступления.
Мотив этих угроз связан с тем, что Анхель заявил о желании вернуться и завершить карьеру в "Росарио Сентраль". Ди Марию предупреждают держаться подальше от города с помощью угроз.
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