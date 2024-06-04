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Порту объявил об уходе Консейсау - тренер провёл в команде семь сезонов

Португалия
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Перемены в карьере наставника

Порту объявил об уходе Консейсау - тренер провёл в команде семь сезонов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба "Порту" объявила об уходе Сержиу Консейсау с должности главного тренера.

Специалист возглавлял команду с 2017 года. За это время Консейсау привёл "драконов" к трём победам в чемпионате Португалии и дважды вывел их в плей-офф Лиги чемпионов (1/8 финала в сезоне 2023/24 и 1/4 финала в сезоне 2021/22).

Ранее сообщалось, что из-за усталости и смены руководства клуба Консейсау пришел к выводу, что его уход будет лучшим вариантом с точки зрения развития его карьеры и для будущего "Порту".

Ожидается, что в скором времени португалец возглавит марсельский "Олимпик".

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Сержиу Консейсау Порту (Португалия)
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Источник:
FC Porto
Опубликовал: Александр Бураков
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