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Порту объявил об уходе Консейсау - тренер провёл в команде семь сезонов
Перемены в карьере наставника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Порту" объявила об уходе Сержиу Консейсау с должности главного тренера.
Специалист возглавлял команду с 2017 года. За это время Консейсау привёл "драконов" к трём победам в чемпионате Португалии и дважды вывел их в плей-офф Лиги чемпионов (1/8 финала в сезоне 2023/24 и 1/4 финала в сезоне 2021/22).
Ранее сообщалось, что из-за усталости и смены руководства клуба Консейсау пришел к выводу, что его уход будет лучшим вариантом с точки зрения развития его карьеры и для будущего "Порту".
Ожидается, что в скором времени португалец возглавит марсельский "Олимпик".
Uma história que a todos nos orgulha ????#FCPorto pic.twitter.com/uon5opLXuN— FC Porto (@FCPorto) June 4, 2024
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